Режиссёры «Мстителей: Финал» выбрали актёра на роль нового Джеймса Бонда
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В Сети уже давно ходят разговоры о том, какой актёр сыграет нового Джеймса Бонда. Братья Руссо дали интервью Radio Times и назвали своего кандидата на роль самого известного агента.
По мнению режиссёров «Мстителей: Финал», роль Бонда мог бы исполнить Реге-Жан Пейдж. Актёр получил известность благодаря сериалу «Бриджертоны», также он сыграл в боевике братьев Руссо «Серый человек».
Он фантастический. Я имею в виду, что в его мизинце больше харизмы, чем у большинства людей во всём теле. Так что, знаете, мы бы посмотрели, как он делает что угодно – я имею в виду, мы бы посмотрели даже на то, как он читает телефонную книгу!
Ранее Ана де Армас сказала, что не видит смысла в женской версии Бонда. По мнению актрисы, создателям фильмов по франшизе лучше просто уделять героиням больше времени.
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