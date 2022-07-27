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В России рекордно упали продажи новых смартфонов

В России рекордно упали продажи новых смартфонов
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Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет. Об этом изданию «Ведомости» рассказали представители сразу нескольких крупных российских брендов.

В «Билайне» сообщают, что во втором квартале 2022 продажи новых устройств оказались минимальными за последние годы. С этим утверждением согласились и в Tele2. По данным другого источника, квартальные продажи гаджетов стали «самыми низкими за десятилетие». В рублях показатель снизился до уровня пандемийного 2020 года.

По оценкам экспертов, в России в 2022 году продали около 5,7 миллиона смартфонов и обычных сотовых телефонов на общую сумму 105 млрд рублей. Падение продаж объясняют снижением спроса на популярные бренды вроде Apple и Samsung, при этом продажи китайских смартфонов только растут. Снижение спроса на смартфоны аналитики связывают с уменьшением реальных доходов населения и подорожанием самих устройств.

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