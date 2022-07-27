В России рекордно упали продажи новых смартфонов

Продажи новых смартфонов во втором квартале 2022 года оказались минимальными за последние пять лет. Об этом изданию «Ведомости» рассказали представители сразу нескольких крупных российских брендов.

В «Билайне» сообщают, что во втором квартале 2022 продажи новых устройств оказались минимальными за последние годы. С этим утверждением согласились и в Tele2. По данным другого источника, квартальные продажи гаджетов стали «самыми низкими за десятилетие». В рублях показатель снизился до уровня пандемийного 2020 года.

По оценкам экспертов, в России в 2022 году продали около 5,7 миллиона смартфонов и обычных сотовых телефонов на общую сумму 105 млрд рублей. Падение продаж объясняют снижением спроса на популярные бренды вроде Apple и Samsung, при этом продажи китайских смартфонов только растут. Снижение спроса на смартфоны аналитики связывают с уменьшением реальных доходов населения и подорожанием самих устройств.