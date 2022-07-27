В России хотят развивать 6G-связь, хотя в стране даже нет 5G

По информации газеты «Коммерсантъ», в России хотят развивать формат 6G, при этом минуя стадию 5G. Сообщается, что до 2025 года «Сколтех» и подведомственное Минцифры ФГБУ НИИР могут получить более 30 млрд рублей на исследование инициативы.
Полученные средства направят на разработку прототипов оборудования и исследования электромагнитной совместимости. Тем временем операторы настаивают, что необходимо до сих пор поддерживать стандарт 4G, а не пытаться создавать новый. В развитии 6G есть общая проблема, которая связана с переходом к более высоким, менее загруженным полосам радиочастот.
На наш взгляд, прежде чем говорить о 6G, в современных реалиях нужно сосредоточиться на постепенном расширении полос частот LTE.
Также важным фактором считают и то, с какими странами Россия будет координироваться по техническому стандарту и частотам. Сначала нужно решить этот вопрос, а потом выделять большой бюджет, считает собеседник газеты «Коммерсантъ».
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