Новый фильм с Леонардо Ди Каприо отложили до середины 2023 года

По данным Variety, компания Apple перенесла выход триллера «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе. Изначально фильм должен был выйти в конце 2022 года и претендовать на «Оскар-2023», однако теперь картину сперва покажут на Каннском фестивале в мае следующего года, а через некоторое время состоится премьера в кинотеатрах.

Картина «Убийцы цветочной луны» основана на одноимённом романе Дэвида Гранна, который вышел в 2017 году. В центре сюжета расследование загадочных убийств членов племени американских индейцев Оклахомы в начале XX века.

Съёмки фильма завершились ещё в 2021 году. Главные роли в ленте исполнили Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро и Джесси Племонс. По данным сразу нескольких СМИ, бюджет картины превысил $ 200 млн.