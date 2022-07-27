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Фото: счастливая Ана де Армас на съёмках фильма про Мэрилин Монро

Фото: счастливая Ана де Армас на съёмках фильма про Мэрилин Монро
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Американский журнал Vanity Fair опубликовал несколько фотографий со съёмок фильма «Блондинка», в котором главную роль сыграла Ана де Армас.

На кадрах можно увидеть саму актрису в образе Мэрилин Монро. Фотографии яркие и позитивные, а сама де Армас улыбается и, кажется, радуется.

Сама лента основана на книге Джойс Кэрол Оутс. Картину назвать биографической нельзя, поскольку это лишь интерпретация жизни Мэрилин Монро. Срежиссировал фильм Эндрю Доминик, а вместе с Аной де Армас также сыграли Бобби Каннавале, Эдриен Броуди, Сара Пэкстон и другие.

Премьера «Блондинки» состоится на Netflix 23 сентября. До этого времени нас наверняка ждёт как минимум полноценный трейлер и ещё больше кадров с де Армас и другими актёрами.

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