Исследование: проведённое за играми время почти не влияет на благополучие человека

Оксфордский институт Интернета провёл очередное исследование на тему видеоигр. В этот раз эксперты отобрали 39 тыс. геймеров, которые ежедневно проводили много времени за играми. Оказалось, что человеку нужно в среднем играть на 10 часов в день больше, чтобы заметить изменение в своём благополучии.

Само благополучие оценивалось с помощью опроса об удовлетворённости человека его жизнью и уровне самых яркий эмоций: счастье, грусть, злость и разочарование. Интересно, что новое исследование противоречит прошлому, которое также проводил Оксфордский институт Интернета в 2020 году. Тогда эксперты установили, что люди, проводящие больше времени в играх, счастливее других.

Исследователи отмечают, что куда бóльшее влияние на благополучие человека оказывают причины для запуска любимых игр. Пользователи чувствуют себя заметно лучше, если играют по своему желанию, а не из-за каких-то внешних обязательств.