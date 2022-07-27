Исследование: проведённое за играми время почти не влияет на благополучие человека

Оксфордский институт Интернета провёл очередное исследование на тему видеоигр. В этот раз эксперты отобрали 39 тыс. геймеров, которые ежедневно проводили много времени за играми. Оказалось, что человеку нужно в среднем играть на 10 часов в день больше, чтобы заметить изменение в своём благополучии.
Само благополучие оценивалось с помощью опроса об удовлетворённости человека его жизнью и уровне самых яркий эмоций: счастье, грусть, злость и разочарование. Интересно, что новое исследование противоречит прошлому, которое также проводил Оксфордский институт Интернета в 2020 году. Тогда эксперты установили, что люди, проводящие больше времени в играх, счастливее других.
Исследователи отмечают, что куда бóльшее влияние на благополучие человека оказывают причины для запуска любимых игр. Пользователи чувствуют себя заметно лучше, если играют по своему желанию, а не из-за каких-то внешних обязательств.
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