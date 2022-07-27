Российского киберспортсмена, который нарисовал на карте «Z», не пустили на мэйджор в США

Керри команды Entity Gaming Иван Pure Москаленко не сможет принять участия в турнире PGL Arlington Major по Dota 2. Игроку вновь отказались выдать визу в США — об этом сообщил капитан команды Дмитрий Fishman Полищук.

Скорее всего, вместо Pure на мэйджоре в Техасе выступит перуанский игрок Энцо Timado Гианоли из американской Team SoloMid. Официально организация Entity Gaming не сообщала о замене.

В конце апреля Москаленко нарисовал на мини-карте букву Z во время официального матча с Mind Games. После этого его команду дисквалифицировали с турнира, а ряд украинских комментаторов и игроков призвали запретить российскому керри въезд в США и страны Евросоюза.

PGL Arlington Major по Dota 2 должен пройти с 4 по 14 августа. Ранее о проблемах с визами в США сообщили представители азиатского состава Fnatic и Xtreme Gaming из Китая.