«Серый человек» вошёл в пятёрку самых популярных фильмов Netflix
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Несколько дней назад на Netflix вышел фильм «Серый человек». Эта картина рассказывает об оперативнике ЦРУ, который раскрывает секреты агентства и становится целью бывшего коллеги.
Согласно сайту, картина вошла в топ-5 фильмов Netflix и собрала 88,5 миллиона часов просмотров за первую наделю, а также заняла первое место в 84 странах мира.
Режиссёрами шпионского боевика с Райаном Гослингом, Аной де Армас, Крисом Эвансом, Джессикой Хенвик выступили постановщики фильма «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо.
Ленту приняли смешанно. Отмечали, что у фильма мощный актёрский состав и хороший экшен, однако боевик ругали за слабые диалоги и слишком простой сюжет без какой-либо особенности.
«Серый человек» доступен на Netflix.
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