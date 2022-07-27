Слух: фильм «Ампир V» с рэпером Oxxymiron выйдет осенью

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что фильм «Ампир V» могут выпустить осенью 2022 года. Источники издания сообщили, что Министерство культуры согласовало выдачу фильму прокатного удостоверения.

Через некоторое время «Бюллетень кинопрокатчика» удалило публикацию. Вполне возможно, что информация оказалось ложной и её решили не публиковать.

Изначально «Ампир V» планировали выпустить ещё 31 марта, однако из-за возрастного рейтинга премьеру перенесли на неопределённый срок.

Главные роли в фильме исполнили Oxxymiron, Виктор Вержбицкий, Павел Табаков, Таисия Радченко и другие. Режиссёром выступил Виктор Гинзбург. Изначально прокатом фильма должна была заниматься Sony Pictures, однако потом права перешли к компании «Вольга».