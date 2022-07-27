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Первый трейлер мрачного мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо

Первый трейлер мрачного мультфильма «Пиноккио» от Гильермо дель Торо
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Netflix опубликовал дебютный трейлер мультфильма «Пиноккио» от культового режиссёра Гильермо дель Торо («Лабиринт Фавна», «Тихоокеанский рубеж»). В ролике можно увидеть завязку картины, в которой закадровый голос обещает рассказать необычную историю о знакомом герое.

В основе сюжета «Пиноккио» лежит оригинальная сказка Карло Коллоди о приключениях деревянного мальчика Пиноккио в Италии 1930-х годов. Персонажей в ленте озвучили Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон.

Премьера мультфильма состоится в декабре 2022 года на Netflix. Ранее авторы показали первые кадры из мультфильма: судя по всему, он вполне соответствует духу других картин Гильермо дель Торо.

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