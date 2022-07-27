Огромный мир и героиня-латиноамериканка: новые детали GTA 6

Журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер поделился новыми данными о GTA 6 и рассказал о внутренней кухне Rockstar — создателей серии. Публикуем самое интересное из его материала.

В GTA 6 действительно будут двое протагонистов: мужчина и женщина-латиноамериканка. Их отношения характеризуют как «отношения Бонни и Клайда».

Действие игры развернётся в виртуальном Майами и его пригородах — то есть в том самом Вайс-Сити. Журналист отмечает, что игровая локация будет постепенно расширяться для новых ивентов в онлайн-режиме.

На данный момент мир GTA 6 уже больше любого другого мира из прошлых частей серии, хотя готово ещё далеко не всё.

После релиза Red Dead Redemption 2 в 2018 году и ухода геймдизайнера Дэна Хаузера в Rockstar произошла порция увольнений. Сокращению подверглись менеджеры, ранее замеченные в домогательствах и нарушении общественного порядка. Теперь Rockstar больше похожа на современную компанию, соблюдающую все тенденции, отмечают сотрудники студии.

В том числе поэтому в ремастерах The Trilogy исчезли некоторые трансфобные шутки. Вполне возможно, GTA 6 станет совсем не той игрой, которую ожидают фанаты. В ней может не оказаться грубых шуток, сатиры на грани и других привычных для Rockstar вещей.

Производство GTA 6 замедлилось из-за пандемии, однако прямо сейчас оно идёт на полную катушку. Выпустить проект планируют в конце 2023 или в начале 2024 года.