Киностудии из России считают невозможным импортозамещение в съёмках кино

После ухода крупных западных компаний в России наблюдаются большие проблемы с поставками импортной техники для кинопроизводства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных отечественных кинокомпаний.

Так, «Ленфильм» не смог выполнить поручение властей и перейти на отечественное оборудование для кинопроизводства, поскольку российских аналогов попросту нет. Гендиректор компании Фёдор Щербаков отметил, что студия постоянно следит за рынком на предмет появления на нём отечественных аналогов. На текущий момент у компании достаточный объём импортного оборудования, заключил он.

Другие источники РБК сообщают, что современное кинопроизводство целиком и полностью завязано на зарубежных технологиях. Об этом чуть подробнее рассказал генеральный продюсер и основатель кинокомпании «Нон-Стоп Продакшн» Сергей Мелькумов. По его словам, наладить российское производство теоретически можно, но это «будет стоить гигантских денег и потребует немало лет».

Сейчас всё, что касается цифрового оформления и монтажа, — английское, японское и американское, камеры в основном немецкие, ирландские. Звук и связанное с ним оборудование тем более всё импортное. Наладить российское производство возможно, но это будет стоить гигантских денег и потребует немало лет.

Другие собеседники РБК отмечают, что уже сейчас испытывают проблемы с нехваткой оборудования и иностранного ПО, поэтому они будут вынуждены прибегнуть к параллельному импорту.