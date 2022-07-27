Шестой сезон «Рика и Морти» стартует в сентябре

Adult Swim объявила дату релиза шестого сезона мультсериала «Рик и Морти». Шоу вернётся на экраны уже 4 сентября, автором вновь выступит создатель Джастин Ройланд. Сколько именно эпизодов войдёт в шестой сезон, пока неизвестно.
«Рик и Морти» — сатирический мультсериал про учёного Рика и его внука Морти, вдохновлённый персонажами из «Назад в будущее». Герои путешествуют по различным планетам и даже мирам, встречают удивительных созданий и вляпываются в различные передряги.
Для Adult Swim «Рик и Морти» — одно из важнейших произведений. Мультсериал лидировал в чартах комедийных произведений кабельных телеканалов в 2017, 2019 и 2021 годах. Произведение высоко ценят и жители России: на «Кинопоиске» шоу занимает первое место среди лучших сериалов всех времён.
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