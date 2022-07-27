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Первый трейлер «Самаритянина» — супергеройского боевика с Сильвестром Сталлоне

Первый трейлер «Самаритянина» — супергеройского боевика с Сильвестром Сталлоне
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Amazon опубликовала дебютный трейлер фильма «Самаритянин» — супергеройского боевика с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В ролике можно увидеть завязку сюжетных событий и несколько драйвовых экшен-сцен.

Картина расскажет о бывшем супергерое, который 25 лет назад победил суперзлодея и пропал без вести. Впоследствии его находит мальчишка из соседнего дома и узнаёт, что всё это время он жил рядом со сверхсильным соседом. Теперь им обоим предстоит остановить преступников, которые хотят уничтожить Самаритянина раз и навсегда.

Помимо Сильвестра Сталлоне, в фильме сыграли Пилу Асбек («Игра престолов») и Джейвон Уолтон («Эйфория»). Премьера «Самаритянина» состоится 26 августа в сервисе Amazon Prime.

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