Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали три свежих скриншота
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Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились тремя скриншотами, которые фанаты могли видеть в недавнем трейлере игры. Однако в этот раз их можно разглядеть в более высоком разрешении. Свой пост разработчики сопроводили атмосферной историей про Зону и попросили игроков сообщить, что именно они планируют в ней найти.
«Немало разнообразных жизненных историй можно наблюдать в Зоне — самом загадочном и опасном месте на Земле. Но что ты здесь ищешь, сталкер? Расскажи, почему ты так стремишься попасть за Периметр!
«Аномалия»
«Периметр»
«Отражение»
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. Ранее авторы объявили, что отказались от дубляжа сиквела на русском языке — вместо этого шутер озвучат на украинском языке. Также будет доступна английская озвучка. А вот перевод субтитров будет аж на 15 языков, среди которых есть и русский.
Новость по темеСоздатели S.T.A.L.K.E.R. 2 показали начало игры
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