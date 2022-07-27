Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 опубликовали три свежих скриншота

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 поделились тремя скриншотами, которые фанаты могли видеть в недавнем трейлере игры. Однако в этот раз их можно разглядеть в более высоком разрешении. Свой пост разработчики сопроводили атмосферной историей про Зону и попросили игроков сообщить, что именно они планируют в ней найти.

«Немало разнообразных жизненных историй можно наблюдать в Зоне — самом загадочном и опасном месте на Земле. Но что ты здесь ищешь, сталкер? Расскажи, почему ты так стремишься попасть за Периметр!

«Аномалия»

«Периметр»

«Отражение»

S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году на ПК и Xbox Series. Ранее авторы объявили, что отказались от дубляжа сиквела на русском языке — вместо этого шутер озвучат на украинском языке. Также будет доступна английская озвучка. А вот перевод субтитров будет аж на 15 языков, среди которых есть и русский.