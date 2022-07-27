Крис Рок — о пощёчине Уилла Смита на «Оскаре-2022»: не чувствую себя жертвой

На «Оскаре-2022» произошёл неприятный инцидент. Ведущий Крис Рок озвучивал номинантов награды в категории «Лучший документальный фильм», как вдруг Уилл Смит подошёл к нему и дал мощную пощёчину. Рок тут же отшутился и продолжил вести церемонию как ни в чём не бывало. После этого актёры якобы помирились, а сам Рок заявил, что не собирается подавать заявление в полицию.

Недавно у комика ещё раз спросили о той самой пощёчине. Рок заявил, что не чувствует себя жертвой, а о выходке Смита он забыл уже на следующий день.

Я не жертва. Да, было действительно больно. Но я выкинул это дерьмо из головы уже на следующий день, когда пошёл на работу. Я же не хожу в больницу из-за пореза бумагой.

Тем временем репутация Уилла Смита как будто потихоньку восстанавливается. Недавно Мартин Лоуренс заявил, что актёр точно сыграет с ним в нескольких частях «Плохих парней». А за драму «Эмансипация» Смит получит целых $ 35 млн.