Российский геймер детально воссоздал Тольятти в Cities: Skylines

Пользователь DTF Виталий Майоров поделился скриншотами Тольятти, который он с большим упорством переносит в Cities: Skylines. Виртуальный город выглядит на удивление правдоподобно: тут и классические российские магазины, и типичные девятиэтажные панельки, и отечественные автомобили.
Как рассказал геймер, работу он ведёт в течение двух лет. Все 3D-модели зданий он делает сам, с остальными характерными для России элементами ему помогают другие пользователи мастерской Steam. Интересно, что автор даже прорабатывает внутренние помещения зданий, включая супермаркеты, подъезды и некоторые достопримечательности.
Ранее своей Москвой в Cities: Skylines хвастался другой российский геймер под ником darklightning. Игрок воссоздал самые популярные районы города: от Тверского до Замоскворечья, со множеством достопримечательностей, включая Кремль.
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