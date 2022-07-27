Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дуэйн Джонсон: «Чёрный Адам» положит начало новой эре киновселенной DC

Дуэйн Джонсон: «Чёрный Адам» положит начало новой эре киновселенной DC
Комментарии

На Comic Con 2022 Дуэйн «Скала» Джонсон поделился новой информацией о «Чёрном Адаме» — предстоящем кинокомиксе об одноимённом суперзлодее. По его словам, будущий фильм станет началом новой эры киновселенной DC.

Недавний трейлер — отражение видения нашего режиссёра, который хотел создать что-то необычное. Жауме Кольет-Серра хотел создать фильм, который был бы пробивным, но он также хотел создать фильм, который сдвинет маятник, чтобы начать новую эру киновселенной DC.
Новость по теме
Дуэйн Джонсон легко расправляется с Человеком-ястребом в новом ролике «Чёрного Адама»

Джонсон отметил, что речь идёт в том числе об эре антигероев, которая задаст тон будущим историям в киновселенной DC. Что именно он подразумевает под этой фразой, пока неясно.

Мы хотим создать новую эру антигероев, новую эру тона, новую эру истории. Также у нас есть невероятная возможность построить киновселенную DC.

Слова актёра подтверждает и недавнее заявление креативного директора DC Comics Джим Ли. В нём он отверг все слухи о продолжении киновселенной Зака Снайдера.

Премьера «Чёрного Адама» состоится 21 октября. Покажут ли фильм в кинотеатрах России, пока неизвестно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022