Дуэйн Джонсон: «Чёрный Адам» положит начало новой эре киновселенной DC

На Comic Con 2022 Дуэйн «Скала» Джонсон поделился новой информацией о «Чёрном Адаме» — предстоящем кинокомиксе об одноимённом суперзлодее. По его словам, будущий фильм станет началом новой эры киновселенной DC.

Недавний трейлер — отражение видения нашего режиссёра, который хотел создать что-то необычное. Жауме Кольет-Серра хотел создать фильм, который был бы пробивным, но он также хотел создать фильм, который сдвинет маятник, чтобы начать новую эру киновселенной DC.

Джонсон отметил, что речь идёт в том числе об эре антигероев, которая задаст тон будущим историям в киновселенной DC. Что именно он подразумевает под этой фразой, пока неясно.

Мы хотим создать новую эру антигероев, новую эру тона, новую эру истории. Также у нас есть невероятная возможность построить киновселенную DC.

Слова актёра подтверждает и недавнее заявление креативного директора DC Comics Джим Ли. В нём он отверг все слухи о продолжении киновселенной Зака Снайдера.

Премьера «Чёрного Адама» состоится 21 октября. Покажут ли фильм в кинотеатрах России, пока неизвестно.