Источник: тестирование амбициозной Beyond Good and Evil 2 началось
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В начале месяца известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что в конце июля начнётся масштабное тестирование многострадальной Beyond Good and Evil 2. Так и случилось, проект уже тестируют.
Ещё в публикации Хендерсон отметил, что Beyond Good and Evil 2 жива, игру никто не забросил, и она до сих пор в планах Ubisoft.
Оригинальная Beyond Good and Evil вышла в 2003 году. В 2017-м была анонсирована Beyond Good and Evil 2, однако потом тайтл попал в производственный ад. В 2020 году руководитель Мишель Ансель покинул Ubisoft, после этого начались ещё более масштабные проблемы.
В какой-то момент геймеры думали, что уже вряд ли когда-нибудь увидят игру, но, похоже, всё же это случится. Beyond Good and Evil 2 считается самой амбициозной игрой Ubisoft.
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