Выходцы из CD Projekt делают мрачный онлайн-экшен про Японию на Unreal Engine 5

В мае этого года открылась студия Dark Passenger, основателем которой стали бывшие сотрудники CD Projekt Red, в числе которых был Якуб Бен. Команда на официальном сайте подробнее рассказала о своём дебютном проекте.

Тайтл представляет собой онлайн-экшен, действие которого развернётся в феодальной Японии. Разработка ведётся уже в течение двух лет на самом современном движке Unreal Engine 5. Как отмечают разработчики, их цель в том, чтобы создавать увлекательные онлайновые игры, которые направлены как на сотрудничество, так и на соперничество.

Мы очарованы межличностными взаимодействиями, альянсами, смелыми столкновениями и неожиданными поворотами событий. Чтобы сделать каждую игру уникальной и удивительной, мы используем передовые процедурные технологии. Хотя цель будет одинаковой для всех игроков, каждый раз для её достижения потребуется разный подход, тактика и избранные маршруты.

Отмечается, что в игре можно будет бегать по стрелам других игроков, лазать по поверхностям с помощью различных гаджетов и использовать предметы для преодоления препятствий. Арсенал в проекте обещают богатый: катаны, короткие клинки, цепи, сюрикены, метательные ножи и многое другое. Ещё авторы сделают продвинутую систему кастомизации, которая позволит создавать уникальных персонажей.

Сотрудники Dark Passenger рассказали и об игровом мире. По их словам, в Японии наступили смутные времени, когда завоеватели свергли сёгуна и захватили его трон. Игрокам предстоит взять на себя роль воинов-синоби и сразится с приспешникам узурпатора.

Игроки столкнутся со многими социальными классами, начиная от простых жителей деревни до высокородных горожан и самураев. Однако их цель — оставаться незамеченными и всегда быть бдительными перед лицом угроз, которые могут подстерегать их со всех сторон.

Релиз состоится на ПК, PS5 и Xbox Series. Проект пропустит прошлое поколение консолей.