Джордж Мартин пропустил премьеру «Дома дракона» из-за заражения коронавирусом
Поделиться
По информации издания Variety, Джордж Мартин после посещения Comic-Con в Сан-Диего заразился коронавирусом. Из-за этого ему пришлось пропустить премьеру «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», которая состоялась в Лос-Анджелесе.
По словам директора по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс, здоровью писателя ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.
Я собиралась начать сегодняшний день с представления Джорджа Мартина и рассказать вам, как здорово, что он путешествует с нами. К сожалению, Джордж заразился COVID-19 на Comic-Con, так что его здесь нет. Я думаю, он чувствует себя хорошо, так что беспокоиться не о чем.
На самом Comic-Con Мартин неоднократно говорил, что во время пандемии придерживается всех мер безопасности и не посещает съёмочную площадку «Дома дракона».
Приквел «Игры престолов» выйдет 21 августа на HBO Max.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:41
-
16:18
-
16:04
-
15:44
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:25
-
14:09
-
14:07
-
14:06
-
13:55
-
13:36
-
13:28
-
13:15
Партнерский контент