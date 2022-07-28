Джордж Мартин пропустил премьеру «Дома дракона» из-за заражения коронавирусом

По информации издания Variety, Джордж Мартин после посещения Comic-Con в Сан-Диего заразился коронавирусом. Из-за этого ему пришлось пропустить премьеру «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», которая состоялась в Лос-Анджелесе.

По словам директора по контенту HBO и HBO Max Кейси Блойс, здоровью писателя ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо.

Я собиралась начать сегодняшний день с представления Джорджа Мартина и рассказать вам, как здорово, что он путешествует с нами. К сожалению, Джордж заразился COVID-19 на Comic-Con, так что его здесь нет. Я думаю, он чувствует себя хорошо, так что беспокоиться не о чем.

На самом Comic-Con Мартин неоднократно говорил, что во время пандемии придерживается всех мер безопасности и не посещает съёмочную площадку «Дома дракона».

Приквел «Игры престолов» выйдет 21 августа на HBO Max.