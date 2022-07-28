Ритейлеры хотят запретить СМИ писать о ввозе в Россию санкционной техники

По данным «Ведомостей», представители Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) хотят запретить СМИ писать о ввозе в Россию товаров из санкционного списка. В ассоциацию, среди прочих, входят группа «М.Видео — Эльдорадо», DNS, «Яндекс.Маркет» и «Марвел-Дистрибуция».

Запрет на публикацию может коснуться продукции таких компаний, как Apple, Samsung, Asus, Siemens, Electrolux, HP, Nikon и Dell. По словам старшего партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Антона Именнова, «распространение такой информации ставит вопрос: как компания завезла товары в Россию, если ввоз запрещён? Значит, была осуществлена поставка с нарушением режима санкций».

Теперь распространять такую «контрсанкционную информацию» можно будет только с письменного согласия участников сделки. Если его нет, магазины и поставщики могут привлечь СМИ к административной ответственности за разглашение «информации с ограниченным доступом». Она предусматривает штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. рублей для юрлиц.