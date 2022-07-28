Разрешение 1440p, папки с играми и социальные функции: что появится в новом обновлении PS5
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В своём блоге Sony объявила о выпуске новой прошивки для PS5. Однако доступ к апдейту пока что получат лишь приглашённые участники в некоторых странах, а позже обновление выйдет для всех.
Свежая прошивка добавит поддержку разрешения 1440p и улучшит некоторые социальные функции, а также появятся специальные игровые папки, в которые можно будет добавлять проекты.
Что появится нового в свежей прошивке PS5?
- Видеовыход HDMI 1440p. Это позволит игрокам выбирать дополнительные визуальные настройки на совместимых мониторах и телевизорах
- Если игра, в которую вы играете, поддерживает рендеринг с разрешением 1440p, на вашем дисплее будет отображаться полноценное поддерживаемое разрешение. Проверить поддержку 1440p можно будет в настройках
- Возможность создавать папки. Для этого нужно будет перейти в вашу коллекцию и выбрать функцию создания списка. Нужно будет выбрать необходимые тайтлы и назвать папку. К примеру, можно сделать папку с любимыми шутерами
- Можно создавать до 15 папок, а в каждой папке поместится 100 игр. Одну игру можно добавлять в разные папки
- Появится функция сравнение 3D и стерео звука на одном экране. Там же можно будет настроить дополнительные опции.
- Sony добавит свежие социальные функции. К примеру, можно будет попросить участников тусовки запустить общий доступ к экрану, чтобы посмотреть их игровой процесс
- Появится возможность присылать голосовые сообщения и стикеры прямо в чатах тусовки
Дата выхода обновления пока не уточняется.
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