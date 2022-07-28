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Известный стример Бустер купил машину за скины из CS:GO

Популярный стример Buster купил машину за скины из CS:GO
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Популярный российский стример и блогер Вячеслав Buster Леонтьев выпустил свежее видео, в котором показал, как приобрёл за скины в CS:GO настоящий автомобиль. Стример получил BMW M5.

Buster обменял 12 дорогих скинов шутера на общую сумму в размере 3,4 млн рублей. Вячеславу пришлось продать несколько AWP, включая облики «Гунгнир» и «История о драконе». Также он отдал дорогие скины на АК-47, M4A1-S и ножи. Большинство предметов было наилучшего качества.

Посмотреть сам ролик можно на YouTube-канале стримера. Вставить его сюда мы не можем из-за содержания ненормативной лексики. Как отметил Леонтьев, судьбу автомобиля решат его подписчики. Он может разыграть машину или оставить её для какого-нибудь челленджа.

Да-да, это теперь моя машина. Купил я её за скины из CS:GO. Прикол, да? Но, может быть, уже в ближайшее время она перестанет быть моей.

Ролик собрал уже более 600 тыс. просмотров и 60 тыс. лайков.

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