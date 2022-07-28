Популярный стример Buster купил машину за скины из CS:GO

Популярный российский стример и блогер Вячеслав Buster Леонтьев выпустил свежее видео, в котором показал, как приобрёл за скины в CS:GO настоящий автомобиль. Стример получил BMW M5.
Buster обменял 12 дорогих скинов шутера на общую сумму в размере 3,4 млн рублей. Вячеславу пришлось продать несколько AWP, включая облики «Гунгнир» и «История о драконе». Также он отдал дорогие скины на АК-47, M4A1-S и ножи. Большинство предметов было наилучшего качества.
Посмотреть сам ролик можно на YouTube-канале стримера. Вставить его сюда мы не можем из-за содержания ненормативной лексики. Как отметил Леонтьев, судьбу автомобиля решат его подписчики. Он может разыграть машину или оставить её для какого-нибудь челленджа.
Да-да, это теперь моя машина. Купил я её за скины из CS:GO. Прикол, да? Но, может быть, уже в ближайшее время она перестанет быть моей.
Ролик собрал уже более 600 тыс. просмотров и 60 тыс. лайков.
- 28 июля 2022
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:37
-
14:33
-
14:33
-
14:08
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:41
-
16:18
-
16:04
-
15:44
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:25