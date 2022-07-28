Организаторы объявили список участников плей-офф Dota 2 Champions League S13
Поделиться
Стало известно, какие команды приглашены в плей-офф онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 13. Участие в решающих матчах турнира примут европейская Gaimin Gladiators, а также три русскоязычных коллектива — это BetBoom Team, Team Unique и One Move.
Помимо четырёх приглашённых команд, в верхней сетке D2CL S13 сыграют лучшие участники групповой стадии: Ooredoo Thunders из Ливана, греческая Brame, а также европейские стаки IVY и 11Monkeyz. Ещё четыре коллектива начнут этап на вылет с нижней сетки.
Решающие матчи онлайн-турнира Dota 2 Champions League Season 13 с призовым фондом $ 50 тыс. пройдут с 31 июля по 3 августа. Действующим победителем чемпионата является российская команда Virtus.pro.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:37
-
14:33
-
14:33
-
14:08
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:41
-
16:18
-
16:04
-
15:44
-
15:22
-
15:10
-
14:53
-
14:25
Партнерский контент