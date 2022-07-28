Первый тизер «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы

Universal Pictures опубликовала дебютный тизер «Оппенгеймера» — фильма про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

В этот раз Кристофер Нолан решил выделиться, поэтому тизер — это зацикленная трансляция, которая отсчитывает время до премьеры.

Роль учёного исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»). Вместе с ним в картине сыграли и другие голливудские звёзды, включая Эмили Блант, Мэтта Деймона, Роберт Дауни-младшего, Флоренс Пью, Рами Малека, Дэйна ДеХаана и Густафа Скарсгарда.

Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года. Ранее создатели показали первый постер фильма, на котором герой Киллиана Мёрфи изображён на фоне мощнейшего взрыва.