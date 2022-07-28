Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Первый тизер «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы

Первый тизер «Оппенгеймера» — фильма Кристофера Нолана о создателе ядерной бомбы
Комментарии

Universal Pictures опубликовала дебютный тизер «Оппенгеймера» — фильма про физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

В этот раз Кристофер Нолан решил выделиться, поэтому тизер — это зацикленная трансляция, которая отсчитывает время до премьеры.

Роль учёного исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»). Вместе с ним в картине сыграли и другие голливудские звёзды, включая Эмили Блант, Мэтта Деймона, Роберт Дауни-младшего, Флоренс Пью, Рами Малека, Дэйна ДеХаана и Густафа Скарсгарда.

Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года. Ранее создатели показали первый постер фильма, на котором герой Киллиана Мёрфи изображён на фоне мощнейшего взрыва.

Новость по теме
Киллиан Мёрфи и ядерный взрыв на постере «Оппенгеймера» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022