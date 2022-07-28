Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

AMD раскрыла новую линейку процессоров Ryzen 7000

AMD раскрыла новую линейку процессоров Ryzen 7000
Комментарии

По информации издания VideoCardz, AMD лично раскрыла новые процессоры в линейке Ryzen 7000. Их нашли на сайте компании, притом официального анонса ещё не было.

Можно увидеть, что в линейке будет четыре новых процессора: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и
Ryzen 5 7600X. Притом не было обнаружено моделей Ryzen 7 7800X или Ryzen 3 на серии 7000.

В библиотеке не оказалось технических данных процессоров. К тому же пока неизвестны и цены, а вот представить линейку Ryzen 7000 должны в ближайшие недели.

Выход устройств ожидается осенью этого года. Обо всём в любом случае расскажет сама AMD. Ранее появлялась информация, что компания планирует выпустить новые видеокарты вместе с RTX 4000 от NVIDIA.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022