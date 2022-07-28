AMD раскрыла новую линейку процессоров Ryzen 7000
Поделиться
По информации издания VideoCardz, AMD лично раскрыла новые процессоры в линейке Ryzen 7000. Их нашли на сайте компании, притом официального анонса ещё не было.
Можно увидеть, что в линейке будет четыре новых процессора: Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X и
Ryzen 5 7600X. Притом не было обнаружено моделей Ryzen 7 7800X или Ryzen 3 на серии 7000.
В библиотеке не оказалось технических данных процессоров. К тому же пока неизвестны и цены, а вот представить линейку Ryzen 7000 должны в ближайшие недели.
Выход устройств ожидается осенью этого года. Обо всём в любом случае расскажет сама AMD. Ранее появлялась информация, что компания планирует выпустить новые видеокарты вместе с RTX 4000 от NVIDIA.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
16:55
-
16:24
-
16:10
-
15:44
-
15:26
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:37
-
14:33
-
14:33
-
14:08
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:41
-
16:18
-
16:04
Партнерский контент