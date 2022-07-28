В Sims 4 нашли новый баг: симы стареют всего за несколько минут

На днях EA выпустила новый апдейт для The Sims 4, который добавляет в игру несколько нововведений, включая выбор ориентации. Однако больше всего внимания привлёк к себе новый баг, из-за которого персонажи начинают стареть всего за несколько минут. Например, дети становятся подростками, а взрослые — пожилыми людьми всего за один игровой день.

Один игровой день спустя

Фанаты уже поняли, из-за чего возникает ошибка. Всё дело в настройках продолжительности жизни: если выбрать варианты «длинная» и «короткая», то симы начинают очень быстро стареть. В «нормальной» опции никаких багов не возникает.

Тем временем EA сообщила, что знает о проблеме и прямо сейчас занимается её устранением. Разработчики посоветовали отложить сохранение до выхода нового патча или создать нового сима с «нормальной» продолжительностью жизни.