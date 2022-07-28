В Sims 4 нашли новый баг: симы стареют всего за несколько минут

На днях EA выпустила новый апдейт для The Sims 4, который добавляет в игру несколько нововведений, включая выбор ориентации. Однако больше всего внимания привлёк к себе новый баг, из-за которого персонажи начинают стареть всего за несколько минут. Например, дети становятся подростками, а взрослые — пожилыми людьми всего за один игровой день.
Один игровой день спустя
Фанаты уже поняли, из-за чего возникает ошибка. Всё дело в настройках продолжительности жизни: если выбрать варианты «длинная» и «короткая», то симы начинают очень быстро стареть. В «нормальной» опции никаких багов не возникает.
Тем временем EA сообщила, что знает о проблеме и прямо сейчас занимается её устранением. Разработчики посоветовали отложить сохранение до выхода нового патча или создать нового сима с «нормальной» продолжительностью жизни.
- 28 июля 2022
-
16:55
-
16:24
-
16:10
-
15:44
-
15:26
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:37
-
14:33
-
14:33
-
14:08
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:41
-
16:18
-
16:04