На HBO Max стартовал третий сезон мультсериала «Харли Квинн»
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В онлайн-сервисе HBO Max состоялась премьера третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Зрители могут посмотреть сразу три серии, при этом первый эпизод и вовсе доступен полностью бесплатно на YouTube.
Новость по темеПервая серия мультсериала про Харли Квинн доступна бесплатно
Третий сезон шоу расскажет о том, как Ядовитый плющ засаживает весь Готэм растениями, тем самым пытаясь его спасти, а Джокер неожиданно решает стать мэром и подчинить весь город себе. Конечно, в дело вступают и другие персонажи, включая Женщину-кошку и Двуликого — всей этой кучке попытается помешать команда супергероев.
Третий сезон состоит из десяти эпизодов, последний из них выйдет 15 сентября. Ранее мультсериал транслировался на «Кинопоиске», однако выйдет ли в российском сервисе продолжение, пока неясно.
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