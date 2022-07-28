Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На HBO Max стартовал третий сезон мультсериала «Харли Квинн»

На HBO Max стартовал третий сезон мультсериала «Харли Квинн»
Комментарии

В онлайн-сервисе HBO Max состоялась премьера третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Зрители могут посмотреть сразу три серии, при этом первый эпизод и вовсе доступен полностью бесплатно на YouTube.

Новость по теме
Первая серия мультсериала про Харли Квинн доступна бесплатно

Третий сезон шоу расскажет о том, как Ядовитый плющ засаживает весь Готэм растениями, тем самым пытаясь его спасти, а Джокер неожиданно решает стать мэром и подчинить весь город себе. Конечно, в дело вступают и другие персонажи, включая Женщину-кошку и Двуликого — всей этой кучке попытается помешать команда супергероев.

Третий сезон состоит из десяти эпизодов, последний из них выйдет 15 сентября. Ранее мультсериал транслировался на «Кинопоиске», однако выйдет ли в российском сервисе продолжение, пока неясно.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022