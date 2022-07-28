На HBO Max стартовал третий сезон мультсериала «Харли Квинн»

В онлайн-сервисе HBO Max состоялась премьера третьего сезона мультсериала «Харли Квинн». Зрители могут посмотреть сразу три серии, при этом первый эпизод и вовсе доступен полностью бесплатно на YouTube.

Новость по теме Первая серия мультсериала про Харли Квинн доступна бесплатно

Третий сезон шоу расскажет о том, как Ядовитый плющ засаживает весь Готэм растениями, тем самым пытаясь его спасти, а Джокер неожиданно решает стать мэром и подчинить весь город себе. Конечно, в дело вступают и другие персонажи, включая Женщину-кошку и Двуликого — всей этой кучке попытается помешать команда супергероев.

Третий сезон состоит из десяти эпизодов, последний из них выйдет 15 сентября. Ранее мультсериал транслировался на «Кинопоиске», однако выйдет ли в российском сервисе продолжение, пока неясно.