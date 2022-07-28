Обворожительная Ана де Армас в первом трейлере «Блондинки» про Мэрилин Монро

Netflix наконец-то опубликовал первый трейлер фильма «Блондинка», посвящённого экстравагантной актрисе, модели и секс-символу 1950-х годов Мэрилин Монро.

В ролике показали кадры из картины с Монро и другими героями. Часть сцен выполнена в чёрно-белом стиле, а другая сделана в цветном виде.

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Откройте для себя две стороны жизни голливудской иконы Мэрилин Монро в этом смелом фильме режиссёра Эндрю Доминика.

Сама лента основана на книге Джойс Кэрол Оутс. Назвать картину биографической нельзя, поскольку это лишь интерпретация жизни Мэрилин Монро. Вместе с Аной де Армас в картине также сыграли Бобби Каннавале, Эдриен Броуди, Сара Пэкстон и другие.



Премьера ленты «Блондинка» состоится на Netflix 28 сентября.