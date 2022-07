В Call of Duty; Warzone появились зомби. И за них можно играть!

Разработчики Call of Duty; Warzone добавили новый режим под названием Rebirth of the Dead («Возрождение мёртвых»). Он представляет собой королевскую битву на 40 игроков, которые приземляются на остров Возрождения, населённый опасными зомби.

Самое интересное, что многие из живых мертвецов не просто болванчики: погибшие геймеры смогут ими управлять и пользоваться различными способностями: например, мощным прыжком и газовой гранатой. Самое интересное, что за убийство другого игрока зомби-пользователь получит антидот, с помощью которого он сможет превратиться обратно в человека. Лекарство также можно будет найти в аптечках, ящиках с припасами и приобрести на специальных станциях.

Режим Rebirth of the Dead в Call of Duty: Warzone доступен до 25 августа.