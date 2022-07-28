В Epic Games Store раздают медитативный симулятор стрижки газона. Забрать можно и в России
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В Epic Games Store стартовала новая раздача. В этот раз игроки могут забрать Lawn Mowing Simulator — симулятор стрижки газонов. В каком-то плане проект напоминает тайкуны: вы начинаете с нуля, а затем строите собственную компанию по оказанию услуг в этом нелёгком деле. Несмотря на комичное описание, проект в целом хвалят за реалистичную физику травы и красивые пейзажи Великобритании. Кроме того, игра подойдёт тем, кто просто хочет расслабиться после тяжёлого дня.
Забрать Lawn Mowing Simulator можно до 4 августа, 18:00 мск — в том числе и в России.
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Unrailed! — сетевой проект про строительство железной дороги в бесконечном процедурно генерируемом мире. Её также можно будет забрать в нашей стране.
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