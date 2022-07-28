Sony анонсировала контроллер в стиле DualSense для комфортной игры на iPhone
Поделиться
Sony представила Backbone One: PlayStation Edition — специальный контроллер, предназначенный для iPhone. С помощью данного устройства геймеры могут подсоединять смартфоны Apple и играть в игры на PlayStation удалённо с помощью технологии Remote Play.
Конечно, устройство будет поддерживать и мобильные игры, включая Genshin Impact, Fantasian и Call of Duty: Mobile. Для настройки контроллера нужно будет всего лишь скачать специальное приложение Backbone App.
Устройство уже можно приобрести по цене в $ 99 (около 6 тыс. рублей) жителям США, Канады, Мексики, Австралии, Новой Зеландия, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Нидерландов и Великобритании. Можно ли будет заказать контроллер в России, пока неизвестно.
Комментарии
- 28 июля 2022
-
19:37
-
19:01
-
18:58
-
18:24
-
18:05
-
17:30
-
16:55
-
16:24
-
16:10
-
15:44
-
15:26
-
15:15
-
15:12
-
15:03
-
14:37
-
14:33
-
14:33
-
14:08
-
13:47
-
13:14
-
12:40
-
12:32
-
11:39
-
10:42
-
10:08
-
09:38
- 27 июля 2022
-
20:56
-
20:30
-
20:04
-
19:37
-
19:12
-
18:48
-
18:29
-
18:22
-
18:18
Партнерский контент