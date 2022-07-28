Frogwares выпустит ремейк одной из лучших игр о Шерлоке Холмсе

Украинская студия Frogwares анонсировала ремейк Sherlock Holmes: The Awakened (в России известна под названием «Шерлок Холмс и секрет Ктулху»). Авторы планируют полностью переработать ключевые элементы игры, включая механики, графику и даже сюжет. Для этого разработчики совсем скоро откроют краудфандинговую кампанию на Kickstarter — любой человек сможет пожертвовать создателям денег на производство.
Ремейк создают на движке Unreal Engine 4 с полностью новыми анимациями, ассетами и перезаписанными кат-сценами. История при этом также претерпит изменения: если в оригинале за мистическое дело брались опытные Холмс и Уотсон, то переиздание оттолкнётся от недавней Sherlock Holmes: Chapter One с молодым и неопытным Шерлоком.
Оригинальная «Шерлок Холмс и секрет Ктулху» вышла в 2007 году и рассказывала о деле с пропажей людей, которое взялся расследовать величайший сыщик. По ходу игры выясняется, что во всём виноват таинственный культ, поклоняющийся древнему морскому демону.
Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Первый трейлер проекта авторы покажут вместе со стартом кампании на Kickstarter, а о дате выхода говорить пока рано.
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