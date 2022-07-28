Команде из Перу засчитают поражение в первом матче мэйджора по Dota 2 — всё из-за виз

Перуанский клуб Thunder Awaken сообщил, что игроки состава по Dota 2 не успеют прилететь в Техас до старта глобального турнира PGL Arlington Major 2022 и получат техническое поражение в первом матче группового этапа против Talon Esports.

Два игрока и главный тренер команды получат визы в США только 4 августа, в день начала турнира — поэтому не успеют к началу первой игры. Судя по всему, организаторы не согласились перенести серию между Thunder Awaken и Talon на другое время.

Помимо этого, мидер перуанцев Гонсало Darkmago Эррера получил отказ в визе и пропустит как минимум несколько матчей, пока будет ждать нового собеседования в посольстве. Кто заменит его в Thunder Awaken, пока не сообщается.

Darkmago стал седьмым участником PGL Arlington Major 2022, которому отказали в визе в США. Уже известно, что Entity и Talon выступят на турнире с одной заменой, Fnatic — с тремя, а Xtreme Gaming решила не участвовать в турнире после проблем у игрока первой позиции.