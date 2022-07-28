Кооперативную Warhammer 40,000: Darktide отложили до конца ноября

Студия Fatshark объявила о переносе Warhammer 40,000: Darktide — кооперативного экшена в культовой вселенной. Теперь игра выйдет 30 ноября на ПК, а чуть позже — на Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. В своём обращении создали заявили, что хотели бы выпустить максимально отполированную игру, именно поэтому им понадобилось больше времени на разработку.

Darktide — наследница Vermintide 2, посвящённая уничтожению нечисти в огромных количествах. В работе над сюжетом Darktide участвовал писатель Дэн Абнетт, автор нескольких книг по Warhammer.

Изначально Warhammer 40,000: Darktide можно было приобрести в России, однако в июне разработчики без объяснения причин изъяли проект из продажи уже после старта предзаказов.