Кооперативную Warhammer 40,000: Darktide отложили до конца ноября
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Студия Fatshark объявила о переносе Warhammer 40,000: Darktide — кооперативного экшена в культовой вселенной. Теперь игра выйдет 30 ноября на ПК, а чуть позже — на Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. В своём обращении создали заявили, что хотели бы выпустить максимально отполированную игру, именно поэтому им понадобилось больше времени на разработку.
Darktide — наследница Vermintide 2, посвящённая уничтожению нечисти в огромных количествах. В работе над сюжетом Darktide участвовал писатель Дэн Абнетт, автор нескольких книг по Warhammer.
Изначально Warhammer 40,000: Darktide можно было приобрести в России, однако в июне разработчики без объяснения причин изъяли проект из продажи уже после старта предзаказов.
Новость по темеWarhammer 40,000: Darktide сняли с продаж в России. Кто успел?
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