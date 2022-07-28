Кинотеатры попросили не наказывать их за показ голливудских фильмов без лицензии

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) предложила освободить кинотеатры от ответственности за показ зарубежных фильмов без согласия студий, приостановивших работу в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена ассоциации и главу российского представительства корпорации Сomscore Романа Исаева.

Прямо сейчас за показ таких фильмов кинотеатры могут привлечь к ответственности. Во-первых, у них нет прокатных удостоверений. Во-вторых, в России действует временный порядок расчётов в рублях с иностранными правообладателями, связанными с «недружественными» странами. Но у студий нет спецсчетов, а за отсутствие платежей тоже есть ответственность. Освобождение от этой ответственности откроет кинотеатрам «окно возможностей для показа голливудского контента».

По словам главы ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, в июле нелегальные копии фильмов показывали в 127 кинотеатрах по всей стране.