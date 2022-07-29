Бен Аффлек внезапно вернётся к роли Бэтмена в сиквеле «Аквамена»
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В социальных сетях Джейсон Момоа сообщил, что Бен Аффлек сыграет Бэтмена в фильме «Аквамен и Затерянное королевство». Он также опубликовал фотографии, на которых сидит рядом с Аффлеком.
Возвращение Аффлека к роли Бэтмена можно назвать настоящим сюрпризом, поскольку актёр не раз говорил, что заканчивает с Тёмным рыцарем. Он даже отказался режиссировать и сниматься в сольнике про Бэтмена, зато теперь появится в сиквеле «Аквамена».
Мы воссоединились. Брюс и Артур. Люблю тебя и скучаю по Бен. Неплохие получились туры по студии WB. Нас застали на съёмках, будет действительно круто. Всем алоха.
Бен Аффлек сыграет Бэтмена ещё в одном фильме по комиксам DC. Им станет сольник Флэша, в котором появятся различные версии Тёмного рыцаря. Лента выйдет 23 июня 2023 года.
«Аквамен и Затерянное королевство» выйдет 17 марта 2023 года.
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