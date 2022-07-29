В геймплее FIFA 23 нашли слившихся в T-позу футболистов

Electronic Arts опубликовала геймплейный трейлер FIFA 23 пару дней назад, и примерно в то же время фанаты на Reddit обнаружили в нём забавную деталь — футболистов, которые слились в T-позе.

В комментариях разгорелись бурные обсуждения. Одни считают, что EA настолько наплевать на свою аудиторию, что она даже не может подготовить готовый геймплейный трейлер. По мнению других, компания могла специально вставить этот баг для шутки. Кто-то даже призывает не покупать FIFA 23.

Это потрясающе, уровень качества, который обеспечивает EA, никогда не разочаровывает. Очень хорошо.

Не покупайте FIFA, ребята.

Все ноющие игроки вернутся в первый же день и скажут, насколько лучше ощущается игровой процесс.

Это и в трейлере. Так что канон.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях. До сих пор неизвестно, состоится ли релиз игры в России.