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В Госдуме хотят возобновить показ голливудских фильмов в России

В Госдуме хотят возобновить показ голливудских фильмов в России
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Пока западные кинокомпании приостановили свою деятельность в России, власти пытаются придумать новые способы показывать иностранные фильмы в отечественных кинотеатрах.

С одной инициативой выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев. По его мнению, можно открыть специальный счёт, с которого правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов в России. В будущем от этого можно будет отказаться, когда наладится производство отечественных лент.

Считаю, что параллельный импорт зарубежных кинокартин — это вынужденная мера, направленная на поддержку именно кинотеатров и нашего кинопроката. Со временем, при наличии достаточного количества собственного кино, мы сможем отказаться и от этой меры. Пока же представляется возможным внедрение такой практики с открытием специального счёта, с которого впоследствии правообладатели фильмов смогут получить собственный процент с показов их фильмов в России.

Эту идею также поддержал спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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