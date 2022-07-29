Annapurna Interactive представила The Lost Wild — настоящий выживач с динозаврами

Издательство Annapurna Interactive, известное своими качественными среднебюджетными проектами (Stray, Neon White, Outer Wilds), анонсировало действительно необычный проект — The Lost Wild. Это выживач в мире динозавров, в котором игроку предстоит выбраться с загадочного острова, кишащего древними созданиями. За разработку отвечают новички из студии Great Ape Games.

Понятное дело, что человек не сможет что-то противопоставить динозаврам, поэтому пользователь должен пользоваться своей смекалкой: прятаться, отвлекать и пугать диких животных. Как заявляют разработчики, в игре будет полноценный сюжет с раскрытием загадок таинственного острова.

The Lost Wild поступит в продажу в 2024 году на ПК. Игру уже можно добавить в список желаемого в Steam.