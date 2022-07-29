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Создатель Assassin's Creed: Black Flag и Valhalla тайно устроился в китайскую Tencent

Создатель Assassin's Creed: Black Flag и Valhalla тайно устроился в китайскую Tencent
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В 2020 году Ubisoft уволила творческого директора Assassin's Creed: Black Flag, Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Valhalla Ашрафа Исмаила. Его обвинили в измене своей жене и вступлении в отношения с другими девушками.

По информации издания Axios, Исмаил трудится в китайской корпорации с 2021 года над неанонсированным проектом. Над игрой также работают и бывшие коллеги Исмаила из Ubisoft Montreal. Разработчик якобы устроился в студию TiMi. Её сотрудник сказал, что, несмотря на то что Ашраф пропал из поля зрения СМИ, он довольно хороший человек и надёжный работник.

Ашраф Исмаил

Фото: Neilson Barnard/Getty Images for Ubisoft

Во время нашей работы с Ашрафом он вёл себя профессионально и постоянно демонстрировал стремление учиться и расти как член команды, так и личность.

Примечательно, что сама Tencent не давала комментариев по поводу Исмаила, а в его LinkedIn не упоминается работа в TiMi, в отличие от других сотрудников.

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