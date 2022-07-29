Команды объявили протест на турнире по Overwatch из-за Blizzard

Организаторы серии турниров Overwatch Contenders перепутали формат проведения матча между командами 01 Esports и Munich Esports. Изначально участники должны были играть до четырёх побед (best-of-7), но впоследствии оказалось, что серия проходит до трёх выигранных раундов (best-of-5).
Blizzard заметила свою ошибку только во время матча. К тому времени Munich Esports успела выиграть три карты, а затем проиграть две — поэтому её объявили победителем, несмотря на то что в этом случае матч должен был завершиться уже при счёте 3:0.
Помимо этого, команды подчеркнули, что до начала встречи дополнительно уточнили формат — тогда им сообщили, что играть нужно именно best-of-7. За отказ продолжать турнир проигравшей 01 Esports угрожали дисквалификацией, что только разозлило киберспортсменов и зрителей.
В результате 01 Esports и их следующий соперник Ex Oblivione саботировали матч: вместо полноценного матча игроки бегали по карте и развлекались. Впоследствии команды заявили, что отказываются продолжать соревнования, пока проблема не будет решена.
Через несколько часов Blizzard признала свою ошибку и извинилась перед участниками Overwatch Contenders. Было решено продолжить матч между 01 Esports и Munich Esports со счёта 2:3 — для победы нужно будет выиграть четыре раунда, как и предполагалось изначально.
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