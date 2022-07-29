«На русском не будем — это невыгодно». Вилат сообщил, какая студия покажет мэйджор в США

Киберспортивный комментатор и руководитель киевской студии Maincast Виталий v1lat Волочай подтвердил, что его компания не будет освещать PGL Arlington Major по Dota 2 на русском языке.



Отвечая на вопросы читателей, Вилат пояснил, что Miancast не собирается покупать права на этот и другие турниры.

Будем ли комментировать мэйджор по Dota 2? Возможно, всё ещё ведём переговоры. Имеется в виду трансляция на украинском, на русском не будем — это невыгодно. Экономически не выгодно докупать права к тем, что у нас уже есть.

Украинский комментатор рассказал, что права на освещение PGL Arlington Major по Dota 2 на русском выкупила российская UCC Studio. По его информации, компания предложила организаторам сумму в 2,5-3 раза выше рыночной, поэтому Maincast прекратил участие в переговорах.

Ранее инсайдеры сообщили, что украинская студия испытывает большие проблемы, из-за чего не сможет освещать мэйджор и The International 2022 по Dota 2.