Стример Buster сыграет на хоккейном турнире за команду Александра Овечкина

Известный российский стример Вячеслав Buster Леонтьев во время прямой трансляции сообщил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предложил ему выступить на хоккейном турнире за его команду.

Стример также пообещал провести прямую трансляцию на Twitch вместе с известным спортсменом.

Меня Овечкин позвал сыграть на турнире по хоккею с ним в команду. А я вообще в хоккей не играл, ни разу! Ну, он мне покажет какие-то приёмы в раздевалке, постримим с ним оттуда, и я выйду играть. Надеюсь, мне лицо не снесут там, ха-ха.

Турнир пройдёт 13 августа. Судя по всему, речь идёт о кубке Ови Cup — ежегодном турнире среди детских команд страны. Возможно, Бустер вместе с Овечкиным сыграет в шоу-матче или поможет одной из команд.

Вячеслав Buster Леонтьев — самый известный русскоязычный стример на платформе Twitch. Сейчас на его канал подписаны более 3,1 млн человек, каждый эфир собирает в пике около 30 тысяч зрителей.