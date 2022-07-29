Финал «Ходячих мертвецов» завершит историю и не породит множество спин-оффов
Поделиться
Создатели сериала «Ходячие мертвецы» на прошедшем Comic-con рассказали, что финал завершит историю шоу, а не станет платформой для возможных спин-оффов.
По словам директора по контенту вселенной «Ходячих мертвецов» Скотта Гимпла, фанаты будут довольны финалом. Он не должен оставить ощущения незавершённости, несмотря на уже анонсированные спин-оффы.
Финал посвящён завершению истории, а не созданию ответвлений. Мы не хотели, чтобы спин-оффы помешали удовлетворению от концовки сериала.
Его слова подтвердила шоураннер «Ходячих мертвецов» Анджела Кенг. Она считает, что ответвления не создадут ощущения незавершённости шоу, но история всегда продолжается.
Цель в том, чтобы было ощущение финала шоу, даже если не было бы ответвлений. Сериал нуждается в собственной концовке, но двери всегда остаются открытыми. Всегда есть история, которая продолжается после.
Последние серии 11-го сезона «Ходячих мертвецов» начнут выходить 2 октября. На Comic-con создатели показали трейлер финала.
Комментарии
- 29 июля 2022
-
17:18
-
16:59
-
16:09
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:32
-
15:13
-
15:05
-
14:40
-
14:15
-
14:13
-
14:02
-
13:33
-
13:32
-
13:03
-
12:47
-
12:02
-
11:29
-
10:38
-
10:17
-
09:42
- 28 июля 2022
-
20:54
-
20:33
-
20:15
-
20:12
-
19:37
-
19:01
-
18:58
-
18:24
-
18:05
-
17:30
-
16:55
-
16:24
-
16:10
Партнерский контент