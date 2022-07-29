Финал «Ходячих мертвецов» завершит историю и не породит множество спин-оффов

Создатели сериала «Ходячие мертвецы» на прошедшем Comic-con рассказали, что финал завершит историю шоу, а не станет платформой для возможных спин-оффов.

По словам директора по контенту вселенной «Ходячих мертвецов» Скотта Гимпла, фанаты будут довольны финалом. Он не должен оставить ощущения незавершённости, несмотря на уже анонсированные спин-оффы.

Финал посвящён завершению истории, а не созданию ответвлений. Мы не хотели, чтобы спин-оффы помешали удовлетворению от концовки сериала.

Его слова подтвердила шоураннер «Ходячих мертвецов» Анджела Кенг. Она считает, что ответвления не создадут ощущения незавершённости шоу, но история всегда продолжается.

Цель в том, чтобы было ощущение финала шоу, даже если не было бы ответвлений. Сериал нуждается в собственной концовке, но двери всегда остаются открытыми. Всегда есть история, которая продолжается после.

Последние серии 11-го сезона «Ходячих мертвецов» начнут выходить 2 октября. На Comic-con создатели показали трейлер финала.