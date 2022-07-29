Уилл Смит записал видео с извинениями за пощёчину Крису Року на «Оскаре»

Уилл Смит опубликовал на своём канале обращение, в котором извинился перед Крисом Роком и его семьёй за пощёчину на последней церемонии «Оскар».
Согласно словам Смита, он думал об инциденте последние три месяца и теперь решил ответить на самые распространённые вопросы. В видео актёр объяснил своё поведение, извинился перед Роком и его семьёй, а также отметил, что жена, про которую комик неудачно пошутил, не просила его ничего делать.
Крис, я обращяюсь к тебе, прости меня. Моё поведение было неприемлемым. Я всегда готов к разговору, когда ты захочешь. Я хочу извиниться перед матерью Криса и его семьёй. В тот момент я не думал, сколько людей может пострадать. За прошедшее время ни одна часть меня не считала, что это был правильный путь.
Также Смит извинился перед своей семьёй и фанатами. По словам актёра, инцидент перекрыл радость поклонников от момента получения «Оскара».
Напомним, во время церемонии «Оскар» в конце марта Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока. Случилось это из-за шутки про причёску жены актёра, которая страдает алопецией.
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