В России возник дефицит запчастей для ремонта ноутбуков. Их приходится заказывать в Китае

У российских фирм по ремонту техники возникли трудности с поставками комплектующих для ноутбуков Apple, Asus, Acer, Huawei, Lenovo и HP. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторизованные СЦ этих компаний.
По словам компании RSS, у неё нет контакта с брендом HP, который ранее ушёл из России. Из-за этого фирме приходится заказывать запчасти в Китае со сроком доставки от 4 до 6 недель. Представители других сервисных центров также подтвердили проблему с запчастями, поэтому теперь они рассчитывают на параллельный импорт и детали из Китая.
Организация «М-Проект», которая ремонтирует ноутбуки Lenovo, заявила, что некоторые запчасти нельзя заказать даже в Китае, потому что они там не продаются. Другой источник «Известий» сообщил том, что срок поставок определённых комплектующих достигает 45 дней из-за сложностей с логистикой.
Интересно, что в неавторизованных сервисных центрах больших проблем с запчастями нет, рассказали опрошенные эксперты. Судя по всему, дело в том, что подобные компании используют неоригинальные детали для ремонта.
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