Капитан Copenhagen Flames по CS:GO может перейти в G2

Сразу несколько инсайдеров назвали игроков, которые могут заменить Алекси Aleksib Виролайнена и Одрика Jackz Джага в основном составе G2. Специалисты сходятся во мнении, что французская команда может подписать лидера Copenhagen Flames и запасного из Complexity.

Речь идёт о капитане датчан Расмусе Hooxi Нильсене и Джастине jks Севейдже из Австралии. Судя по всему, два новых игрока попробуют свои силы в G2 в рамках турнира BLAST Premier: Fall Groups 2022, который пройдёт с 19 по 28 августа.

Возможный состав G2 Esports по CS:GO:

Неманья huNter Ковач;

Никола NiKo Ковач;

Илья m0NESY Осипов;

Расмус Hooxi Нильсен;

Джастин jks Севейдж.

В июле G2 выставила на трансфер своего лидера Aleksib — после серии неудачных выступлений французский клуб хочет изменить основной состав по CS:GO.