Капитан Copenhagen Flames по CS:GO может перейти в G2
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Сразу несколько инсайдеров назвали игроков, которые могут заменить Алекси Aleksib Виролайнена и Одрика Jackz Джага в основном составе G2. Специалисты сходятся во мнении, что французская команда может подписать лидера Copenhagen Flames и запасного из Complexity.
Речь идёт о капитане датчан Расмусе Hooxi Нильсене и Джастине jks Севейдже из Австралии. Судя по всему, два новых игрока попробуют свои силы в G2 в рамках турнира BLAST Premier: Fall Groups 2022, который пройдёт с 19 по 28 августа.
Возможный состав G2 Esports по CS:GO:
- Неманья huNter Ковач;
- Никола NiKo Ковач;
- Илья m0NESY Осипов;
- Расмус Hooxi Нильсен;
- Джастин jks Севейдж.
В июле G2 выставила на трансфер своего лидера Aleksib — после серии неудачных выступлений французский клуб хочет изменить основной состав по CS:GO.
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