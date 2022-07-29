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Капитан Copenhagen Flames по CS:GO может перейти в G2

Капитан Copenhagen Flames по CS:GO может перейти в G2
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Сразу несколько инсайдеров назвали игроков, которые могут заменить Алекси Aleksib Виролайнена и Одрика Jackz Джага в основном составе G2. Специалисты сходятся во мнении, что французская команда может подписать лидера Copenhagen Flames и запасного из Complexity.

Речь идёт о капитане датчан Расмусе Hooxi Нильсене и Джастине jks Севейдже из Австралии. Судя по всему, два новых игрока попробуют свои силы в G2 в рамках турнира BLAST Premier: Fall Groups 2022, который пройдёт с 19 по 28 августа.

Возможный состав G2 Esports по CS:GO:

  • Неманья huNter Ковач;
  • Никола NiKo Ковач;
  • Илья m0NESY Осипов;
  • Расмус Hooxi Нильсен;
  • Джастин jks Севейдж.

В июле G2 выставила на трансфер своего лидера Aleksib — после серии неудачных выступлений французский клуб хочет изменить основной состав по CS:GO.

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