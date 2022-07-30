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Фото: памятники Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману из сериала «Во все тяжкие»

В Альбукерке установили памятники главным героям сериала «Во все тяжкие»
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В конференц-центре американского города Альбукерке состоялась церемония открытия памятников Уолтеру Уайту и Джесси Пинкману, главным героям сериала «Во все тяжкие». На мероприятии находились актёры Брайан Крэнстон и Аарон Пол, которые сыграли персонажей, и создатель шоу Винс Гиллиган.

Гиллиган отметил, что понимает недовольство тех, кто не рад чествованию вымышленных торговцев метамфетамином. Он же видит в памятниках «лучших актёров, которых когда-либо создавала Америка», а также трагичные поучительные истории.

Фото: Sony Pictures Entertainment

Фото: Sony Pictures Entertainment

Пол поблагодарил Альбукерке, который был гостеприимным в течение семи лет, и отметил, что роль в сериале изменила его жизнь. Крэнстон же оказался смущён тем, что теперь у его персонажа есть памятник.

Мы в восторге, хотя и смущены тем, что у нас есть памятники. Нельзя подготовиться к тому, чтобы получить статую. Я просто благодарен, что они стоят в помещении. Так голуби не будут гадить нам на головы.

В журнале Альбукерке сообщили, что благодаря съёмкам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» город заработал около $ 400 млн.

В середине августа завершится сериал «Лучше звоните Солу», который рассказывает про адвоката Сола Гудмана. Уолтер Уайт и Джесси Пинкман должны появиться в последних эпизодах.

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